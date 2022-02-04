4 февраля
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Жизнь

Почему Deutsche Welle приостановит работу в России

Вещание германской телерадиокомпании Deutsche Welle прекратят в России. Кроме того, закроется корпункт DW и будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро. Почему так произойдет — в нашем разборе.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
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1
Почему Deutsche Welle приостановит работу в России?

В России Deutsche Welle закроют в ответ на «санкции» Германии. Дело в том, что там Комиссия по надзору за СМИ (МАВВ) запретила RT вещать на немецком языке — в прямом эфире в интернете, в том числе через мобильное приложение RT News. Об этом пишет ТАСС.

2
Почему RT DE запретили вещать в Германии?

RT DE запретили вещать в Германии, потому что на это нет «необходимой лицензии». В Комиссии по надзору за СМИ, отмечает ТАСС, заявили: разрешение телеканалу не выдавалось и не запрашивалось.

Телевидение. Пульт.
Телевидение. Пульт.
СС0
3
Как на ситуауцию отреагировали в RT?

В RT ситуацию с закрытием назвали абсурдом. Главный редактор телеканала Анна Белкина подчеркнула, что регулятор запретил вещать компании RT DE Productions. При этом она производит для канала несколько программ, но сама «не осуществляет вещание в принципе».

4
Какая лицензия есть у RT?

У телеканала RT есть полученная в Сербии лицензия на вещание в 33 странах Европы, в том числе Германии.

5
RT DE запретили в Германии. Компания обжалует это решение?

Да. RT DE Productions собирается обжаловать решение МАВВ в суде. Отмечается, что пока вещание продолжат из Москвы.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
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6
Как Россия «накажет» тех, кто запретил вещание RT DE?

Deutsche Welle приостановит работу в России из-за закрытия RT DE.
Кроме того, подчеркивает ТАСС, будет составлен список представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к запрету на вещание RT DE. Тем, кто оказал давление на медиаоператора, закроют въезд в Россию.

Также по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина журналистов Deutsche Welle не будут допускать в нижнюю палату парламента.

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