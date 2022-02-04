Почему Deutsche Welle приостановит работу в России?

В России Deutsche Welle закроют в ответ на «санкции» Германии. Дело в том, что там Комиссия по надзору за СМИ (МАВВ) запретила RT вещать на немецком языке — в прямом эфире в интернете, в том числе через мобильное приложение RT News. Об этом пишет ТАСС.
RT DE запретили вещать в Германии, потому что на это нет «необходимой лицензии». В Комиссии по надзору за СМИ, отмечает ТАСС, заявили: разрешение телеканалу не выдавалось и не запрашивалось.
В RT ситуацию с закрытием назвали абсурдом. Главный редактор телеканала Анна Белкина подчеркнула, что регулятор запретил вещать компании RT DE Productions. При этом она производит для канала несколько программ, но сама «не осуществляет вещание в принципе».
У телеканала RT есть полученная в Сербии лицензия на вещание в 33 странах Европы, в том числе Германии.
Да. RT DE Productions собирается обжаловать решение МАВВ в суде. Отмечается, что пока вещание продолжат из Москвы.
Deutsche Welle приостановит работу в России из-за закрытия RT DE.
Кроме того, подчеркивает ТАСС, будет составлен список представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к запрету на вещание RT DE. Тем, кто оказал давление на медиаоператора, закроют въезд в Россию.
Также по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина журналистов Deutsche Welle не будут допускать в нижнюю палату парламента.