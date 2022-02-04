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Почему Deutsche Welle приостановит работу в России?

В России Deutsche Welle закроют в ответ на «санкции» Германии. Дело в том, что там Комиссия по надзору за СМИ (МАВВ) запретила RT вещать на немецком языке — в прямом эфире в интернете, в том числе через мобильное приложение RT News. Об этом пишет ТАСС.