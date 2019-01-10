Роскомнадзор нашел на сайте BBC материалы с идеологией террористов

На сайте были обнаружены цитаты главаря террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади. В настоящий момент проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.
9 января Роскомнадзор направил ООО «Бритиш телевижн» (вещатель телеканала BBC World News в России) запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении контроля журналистов со стороны иностранных организаций. Кроме того, в период с 14 по 31 января 2019 года планируется провести проверку соблюдения организацией лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.
Роскомнадзор начал проверку в отношении телеканала BBC World News после решения британского регулятора Ofcom в отношении RT. Он обвинил российский канал в несоблюдении принципа беспристрастности и объективности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у разных ведомств в Москве неоднократно появлялись вопросы к телекомпании BBC по поводу некоторых информационных материалов, связанных с Россией.