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10 января
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Политика
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Роскомнадзор нашел на сайте BBC материалы с идеологией террористов

Проверка Роскомнадзора выявила на сайте BBC материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор информирует.
Роскомнадзор информирует.
СС0

На сайте были обнаружены цитаты главаря террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади. В настоящий момент проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.

9 января Роскомнадзор направил ООО «Бритиш телевижн» (вещатель телеканала BBC World News в России) запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении контроля журналистов со стороны иностранных организаций. Кроме того, в период с 14 по 31 января 2019 года планируется провести проверку соблюдения организацией лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

Роскомнадзор начал проверку в отношении телеканала BBC World News после решения британского регулятора Ofcom в отношении RT. Он обвинил российский канал в несоблюдении принципа беспристрастности и объективности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у разных ведомств в Москве неоднократно появлялись вопросы к телекомпании BBC по поводу некоторых информационных материалов, связанных с Россией.

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