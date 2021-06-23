Роскомнадзор обратился к Google с просьбой прикрыть сайт «Умного голосования» Навального

Федеральная служба после жалобы юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга обратилась в компанию Google с просьбой закрыть сайт проекта «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального. Об это сообщает издание Znak, ссылаясь на сообщение Еланцев на своей странице в Facebook.

Юрист заявляет, что на сайте «Умного голосования» «под благим предлогом производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации в большем объеме, чем необходимо».

Еланцев считает, что команда политика поддерживает интернет-ресурс, «с целью использования на сентябрьских выборах в сомнительных политтехнологиях, а также передачи этих данных в США».

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года. @shikonkarate

В ответ на заявление ведомство направило в адрес компании Google, владеющей платформой, на которой расположен «сомнительный» сайт, с просьбой «оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки» ресурса.

К слову, еще в 2018 году портал «Умное голосование» уже блокировали по решению суда. Но тогда команда Навального перенесла сайт на новый адрес.

На этот раз, в случае отказа корпорации в содействии Роскомнадзору, федеральная служба заблокирует его самостоятельно во внесудебном порядке по запросу избиркомов. Такие полномочия ведомство получило весной этого года после принятия соответствующего закона.