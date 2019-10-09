Роскомнадзор рассказал, когда заблокирует Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал срок, когда запустят новую систему противодействия распространению запрещенной информации и мессенджер Telegram полностью заблокируют в России, пишет Lenta.ru.

«Система основана на технологии DPI. Думаю, что в пределах года мы определенного результата достигнем», — сказал Жарков на выступлении перед студентами-первокурсниками технических вузов, которые получили за ЕГЭ 100 баллов.

Он признал, что действующая система блокировки по IP недостаточно эффективна.

Александр Жаров,

руководитель Роскомнадзора:

Мы прекрасно понимаем, что, располагая инструментарием, который блокирует запрещенную информацию по IP-протоколам, мы достичь результата сейчас не сможем. Это работает, когда сервис не мотивирован на обход блокировки.

Ранее Жаров заявил, что использование новой системы блокировки Telegram «будет борьбой снаряда и брони», а сам мессенджер назвал «пиратским кораблем».

Напомним, Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается заблокировать Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям, в том числе и тем, кто не пользуется VPN-сервисами.