Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Роскомнадзор воюет с социальными сетями за неудаление призывов приходить на митинги

Роскомнадзор начал привлекать к ответственности социальные сети, где с начала года распространялись призывы к подросткам приходить на акции протеста, организованные штабом Алексея Навального.

Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.
Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.
altapress.ru

Как сообщили в надзорном медиаведомстве, уже составлены протоколы об административном правонарушении в отношении таких социальных сетей, как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.

«Основанием для составления протоколов послужило неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность — участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — заявили в Роскомнадзоре.

Появились и первые судебные решения. Так, 4 марта мировой судья Савеловского района принял решение оштрафовать компанию «Мэйл.ру» по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление призывов в соцсети «Одноклассники». По каждому из рассмотренных дел назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

В ходе рассмотрения дел ожидается назначение административных штрафов в отношении владельцев всех упомянутых интернет-платформ.

Согласно ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, она может быть оштрафована в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость