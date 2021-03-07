Роскомнадзор воюет с социальными сетями за неудаление призывов приходить на митинги

Роскомнадзор начал привлекать к ответственности социальные сети, где с начала года распространялись призывы к подросткам приходить на акции протеста, организованные штабом Алексея Навального.

Как сообщили в надзорном медиаведомстве, уже составлены протоколы об административном правонарушении в отношении таких социальных сетей, как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.

«Основанием для составления протоколов послужило неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность — участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — заявили в Роскомнадзоре.

Появились и первые судебные решения. Так, 4 марта мировой судья Савеловского района принял решение оштрафовать компанию «Мэйл.ру» по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление призывов в соцсети «Одноклассники». По каждому из рассмотренных дел назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

В ходе рассмотрения дел ожидается назначение административных штрафов в отношении владельцев всех упомянутых интернет-платформ.

Согласно ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, она может быть оштрафована в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.