Россия хочет продолжить поставки газа в Украину

Контракт между Украиной и Россией на поставку газа могут продлить еще на один год, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака. Предлагается подписать контракт на существующих условиях и возобновить транзит газа.

Действующий контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку топлива в Украину истекает 31 декабря 2019 года. По данным Reuters, Киев надеется на долгосрочную сделку на 10 лет. Однако Россия заинтересована в краткосрочном контракте, чтобы можно было нарастить мощности и запустить газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Киев перестал покупать газ у России в 2015 году, заменив его европейским. «Нафтогаз» и «Газпром» пошли в Стокгольмский суд, где подтвердился долг Украины за поставки газа в 2013—2014 годах в размере 2 млрд долларов. Однако с «Нафтогаза» сняли обязательный годовой объем закупок с 52 млрд до 5 млрд кубометров до истечения срока контракта в конце 2019 года.

Между тем действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года.