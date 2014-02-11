Россия и Китай воглавили список главных угроз по мнению контрразведки США

В документе отмечается, что число игроков, нацеленных на Штаты, растет.
«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в стратегии.
К угрозам также отнесли Кубу, Иран, Северную Корею, а также несколько террористических организаций и транснациональные криминальные организации.
Контрразведка отметила использование упомянутыми «угрозами» все более сложных средств: биометрические устройства, автономные системы, изображения высокого разрешения, продвинутые системы шифрования и наблюдения, а также комплексы анализа данных.
«Эти технологии открыли новые возможности для оппонентов в использовании информации как стратегического ресурса в достижении их целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов», — говорится в стратегии.
По данным разведчиков, средства применяются в отношении все более широкого круга целей и уязвимостей.
Целью является большая часть американских министерств и ведомств, лаборатории, финансовый сектор, промышленные предприятия и так далее.
Общественное мнение в США и стран-союзников тоже является объектом иностранного влияния. Все это грозит подорвать военное преимущество США, в том числе в космосе.
Американская контрразведка сформулировала для себя пять целей:
- защищать критически важную инфраструктуру;
- снижать число угроз основным цепочкам снабжения;
- противодействовать эксплуатации американской экономики;
- оберегать американскую демократию от иностранного влияния;
- противодействовать кибер- и техническим действиям иностранных разведок.