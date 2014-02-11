Россия и Китай воглавили список главных угроз по мнению контрразведки США

Национальный центр контрразведки и безопасности США обнародовал свою новую стратегию, в которой сформулированы задачи на 2020−2022 годы, сообщает РИА «Новости» .

В документе отмечается, что число игроков, нацеленных на Штаты, растет.

«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в стратегии.

К угрозам также отнесли Кубу, Иран, Северную Корею, а также несколько террористических организаций и транснациональные криминальные организации.

Контрразведка отметила использование упомянутыми «угрозами» все более сложных средств: биометрические устройства, автономные системы, изображения высокого разрешения, продвинутые системы шифрования и наблюдения, а также комплексы анализа данных.

«Эти технологии открыли новые возможности для оппонентов в использовании информации как стратегического ресурса в достижении их целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов», — говорится в стратегии.

Пограничник на границе Китая и России , 10 декабря 2014. sfw. so

По данным разведчиков, средства применяются в отношении все более широкого круга целей и уязвимостей.

Целью является большая часть американских министерств и ведомств, лаборатории, финансовый сектор, промышленные предприятия и так далее.

Общественное мнение в США и стран-союзников тоже является объектом иностранного влияния. Все это грозит подорвать военное преимущество США, в том числе в космосе.

Американская контрразведка сформулировала для себя пять целей: