Россия и Китай запустят строительство международной научной станции на Луне уже в 2026 году

Страны планируют приступить к возведению международной научной лунной станции (МНЛС) уже через пять лет — в 2026 году и завершить строительство уже к 2035-му. Об этом заявил руководитель программы по исследованию спутника Земли Национального космического управления Китая (CNSA) Пэй Чжаоюй на Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, сообщает информагентство ТАСС .

Запланированы китайская («Чанъэ-8») и российская («Луна-28») миссии. Они пройдут в период с 2026 по 2030 год. За это время планируется отработать технологию посадки, доставки крупных грузов с последующим возвращением на Землю образцов пород с Луны, и создание командного центра МНЛС.

С 2031 по 2035 годы запланированы еще ряд миссий, предполагающих доставку энергетического модуля (МНЛС-1), отработку технологий (МНЛС-2), строительство комплекса для астрономических наблюдений (МНЛС-3) и исследовательского модуля (МНЛС-4) и т. д. В рамках миссий на орбите и поверхности Луны появится вся необходимая инфраструктура. В том числе комплексы связи, электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

Скриншот видеоконцепции создания Международной научной лунной станции. Официальный сайт Роскосмоса.

С 2021 по 2025 годы будет реализован разведывательный этап. Для этого будут использованы китайские ракеты-носители CZ-3B («Чанчжэн-3-би») и CZ-5, а также российские «Союз-2». Главная цель — выбор района развертывания и строительства станции. Кроме того, ученые намерены отработать технологии высокоточной мягкой посадки на поверхность Луны.

В рамках представленной на конференции презентации было сказано, что Китай и Россия не исключают возможность запусков «потенциальных миссий других партнеров».

Лунное затмение СС0

К слову, сообщение о подписании меморандума о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции между Роскосмосом и Национальным космическим управлением Китая появилось еще 9 марта.

В планах у обеих сторон использовать совместный опыт и научные технологии для создания дорожной карты для возведения лунной станции. При этом, Россия и Китай намерены сотрудничать не только в сфере изучения поверхности естественного спутника Земли, но и реализовывать совместные проекты на его орбите.