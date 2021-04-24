Россия может ограничить импорт ряда товаров из Чехии. Среди них и пенные напитки

При решения данного вопроса, власти намерены исходить из принципа «не навредить себе», отмечает издание.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза рассказал «Ъ», что общий оборот пива и пивных напитков в России равняется 8 млрд литров. Из этого объема импорт из других стран составляет всего 5%. Доля Чехии составляет около 10%.
Более 5,2 млрд долларов приходится на товарооборот России и Чехии в 2020 году. Это на 43% меньше, чем в 2019-м. При этом, импорт РФ из Чехии составляет 2,7 млрд долларов, что на 200 млн долларов больше российского экспорта.
Импорт пенных напитков за год прибавил 10% и составил 38 млн рублей.
Справка
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице (в 2014 году). РФ отрицает данные обвинения. Далее Чехия объявила о высылке еще 63 россиян, на что Россия ответила ограничениями прав посольства Чехии брать на работу граждан РФ.