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Политика

Россия может ограничить импорт ряда товаров из Чехии. Среди них и пенные напитки

Власти Российской Федерации допускают вариант ограничения ввоза некоторых товаров чешского производства. Санкции могут коснуться и пива. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщил «Коммерсантъ».

Пиво. Бокал
Пиво. Бокал
СС0

При решения данного вопроса, власти намерены исходить из принципа «не навредить себе», отмечает издание.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза рассказал «Ъ», что общий оборот пива и пивных напитков в России равняется 8 млрд литров. Из этого объема импорт из других стран составляет всего 5%. Доля Чехии составляет около 10%.

Чехия (Прага)
Чехия (Прага)
Фото предоставлено рекламодателем

Более 5,2 млрд долларов приходится на товарооборот России и Чехии в 2020 году. Это на 43% меньше, чем в 2019-м. При этом, импорт РФ из Чехии составляет 2,7 млрд долларов, что на 200 млн долларов больше российского экспорта.

Импорт пенных напитков за год прибавил 10% и составил 38 млн рублей.

Справка

Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице (в 2014 году). РФ отрицает данные обвинения. Далее Чехия объявила о высылке еще 63 россиян, на что Россия ответила ограничениями прав посольства Чехии брать на работу граждан РФ.

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