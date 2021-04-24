Россия может ограничить импорт ряда товаров из Чехии. Среди них и пенные напитки

Власти Российской Федерации допускают вариант ограничения ввоза некоторых товаров чешского производства. Санкции могут коснуться и пива. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщил «Коммерсантъ».

При решения данного вопроса, власти намерены исходить из принципа «не навредить себе», отмечает издание.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза рассказал «Ъ», что общий оборот пива и пивных напитков в России равняется 8 млрд литров. Из этого объема импорт из других стран составляет всего 5%. Доля Чехии составляет около 10%.

Чехия ( Прага) Фото предоставлено рекламодателем

Более 5,2 млрд долларов приходится на товарооборот России и Чехии в 2020 году. Это на 43% меньше, чем в 2019-м. При этом, импорт РФ из Чехии составляет 2,7 млрд долларов, что на 200 млн долларов больше российского экспорта.

Импорт пенных напитков за год прибавил 10% и составил 38 млн рублей.