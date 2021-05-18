Россия может расширить список недружественных государств

При этом, как подчеркнул Рябков в интервью РБК, Москва не желает, чтобы это список становился безразмерным.

«Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства, — это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», — отметил замглавы российского МИДа.