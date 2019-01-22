Россия оказалась на последнем месте в рейтинге доверия общественным организациям, бизнесу и СМИ

В ежегодном рейтинге доверия жителей стран к общественным институтам и институтам власти Россия заняла последнее место по общему уровню доверия, пишет РБК . Кроме того, страна находится в конце рейтинга в большинстве разделов доклада. В частности, в России не доверяют СМИ и предпринимателям, а также общественным организациям.

В опросе участвовали более 33 тысяч человек из 28 стран мира.

По общему уровня доверия к институтам у России последнее место. Индекс доверия — 29 из 100. Этот показатель за год серьезно упал, в начале 2018 года он составлял 36 пунктов.

Кроме того, россияне оказались на последнем месте по уровню доверия к общественным организациям (23% опрошенных), бизнесу (34% опрошенных), СМИ (26% опрошенных).

Единственный раздел, где Россия не заняла последнее место — доверие к правительству. Властям доверяют 34% россиян. Это больше, чем в Мексике, Франции, Бразилии. При этом уровень доверия к правительству в России за год упал сильнее всего — на 10%.

Ранее altapress.ru писал о том, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину опустился до 33,4%. Второе и третье место в рейтинге доверия занимают Сергей Шойгу (13,7%) и Сергей Лавров (9,3%).