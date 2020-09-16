«Россия от нас устала». Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио

Автор высказал мнение, что новый премьер не будет так же энергично, как и его предшественник Синдзо Абэ, пытаться решить спор с Россией.
Он отметил, что при Абэ отношения между Москвой и Токио получили значительное развитие, однако сейчас следует ожидать «отката назад», так как в японском обществе нет запроса на дальнейшее их углубление.
Среди причин, по котором спор из-за Курил не будет решен в ближайшее время, журналист называет также позицию России. В Москве, утверждает он, заняли позицию «сдерживания» Токио. Об этом свидетельствует заявление Владимира Путина в ноябре 2018 года о том, что в Совместной декларации между СССР и Японии 1956 года не сказано о том, на каких основаниях Москва передаст Токио острова Шикотан и Хабомаи, и чей суверенитет распространится на них.
Другой важный момент — отношение к спору в России и Японии. Так, в Токио считают проблему Курильских островов препятствием для развития связей с Москвой, в России же придерживаются иного мнения.