Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

«Россия от нас устала». Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио

Журналист Yahoo News Japan Иэру Сато оценил шансы на разрешение территориального спора с Россией вокруг Курильских островов при новом премьер-министре Ёсихидэ Суга.

Автор высказал мнение, что новый премьер не будет так же энергично, как и его предшественник Синдзо Абэ, пытаться решить спор с Россией.

Он отметил, что при Абэ отношения между Москвой и Токио получили значительное развитие, однако сейчас следует ожидать «отката назад», так как в японском обществе нет запроса на дальнейшее их углубление.

Среди причин, по котором спор из-за Курил не будет решен в ближайшее время, журналист называет также позицию России. В Москве, утверждает он, заняли позицию «сдерживания» Токио. Об этом свидетельствует заявление Владимира Путина в ноябре 2018 года о том, что в Совместной декларации между СССР и Японии 1956 года не сказано о том, на каких основаниях Москва передаст Токио острова Шикотан и Хабомаи, и чей суверенитет распространится на них.

Другой важный момент — отношение к спору в России и Японии. Так, в Токио считают проблему Курильских островов препятствием для развития связей с Москвой, в России же придерживаются иного мнения.

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость