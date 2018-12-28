Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 декабря -33°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
200

Россия отгородилась от Украины забором в Крыму

На севере Республики Крым завершили возведение сложной системы заграждений, сообщили РИА Новости российские пограничники.

Алтайские пограничники.
Алтайские пограничники.
пресс-служба ПУ ФСБ России по РА

Из сообщения пресс-службы крымского пограничного управления ФСБ:

Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка.

Начали эту постройку забора, защищающего Крым от проникновения со стороны Украины, еще в 2015 году. Сделали это для того, чтобы пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.

Что из себя представляет система заграждений

Из сообщения пресс-службы крымского пограничного управления ФСБ:

Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.

На границе установлены два сигнализационных комплекса. Основу первого составляют вибрационные датчики, которые при подходе нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги, основу второго — радиолучевые датчики, которые включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость