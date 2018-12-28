Россия отгородилась от Украины забором в Крыму

Из сообщения пресс-службы крымского пограничного управления ФСБ:
Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка.
Начали эту постройку забора, защищающего Крым от проникновения со стороны Украины, еще в 2015 году. Сделали это для того, чтобы пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.
Что из себя представляет система заграждений
Из сообщения пресс-службы крымского пограничного управления ФСБ:
Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.
На границе установлены два сигнализационных комплекса. Основу первого составляют вибрационные датчики, которые при подходе нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги, основу второго — радиолучевые датчики, которые включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции.