Россия ответила на предложение Зеленского о переговорах

Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус государства.
«Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал Песков.
В делегацию войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента, добавил представитель Кремля.
Также, с его слов, Путин говорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров.
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня.
«И мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется», — цитирует Газета.Ru заявление партии.
Там также выразили готовность оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе.