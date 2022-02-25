Россия ответила на предложение Зеленского о переговорах

Россия готова направить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус государства.

«Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал Песков.

В делегацию войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента, добавил представитель Кремля.

Также, с его слов, Путин говорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров.

Владимир Зеленский. Скриншот видео UATV Channel

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня.

«И мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется», — цитирует Газета.Ru заявление партии.

Там также выразили готовность оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе.