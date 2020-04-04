Россия перебрасывает вирусологов и оборудование в Сербию для борьбы с COVID-19

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию по договоренности об оказании помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет РБК.

Самолетами в Сербию доставляют команды военных специалистов и медицинское оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции.

Всего Минобороны отправит для помощи в сдерживании инфекции восемь команд специалистов, для их переброски планируется выполнить 11 рейсов. По сообщениям военного ведомства, взлетели уже четыре борта.

В Сербию доставят 87 военнослужащих, среди которых военные медики и вирусологи и 16 единиц военной техники, также ВКС перевезут медицинское оборудование и средства защиты.

27 марта МВД Сербии обратилось к России за помощью из-за угрозы коронавируса, поскольку между государствами есть соглашение о сотрудничестве в сфере чрезвычайного гуманитарного реагирования.

Кремль сообщил, что не оставит без внимания заявление, если оно поступит по официальным каналам, поскольку Сербия является для России союзником и «братской страной».

Всего в Сербии на 3 апреля обнаружили 1476 случаев заболевания коронавирусом. Из них умерли 39 человек.