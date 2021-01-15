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Политика

Россия покидает Договор по открытому небу вслед за США

Россия выходит из Договора по открытому небу (ДОН), пишет РИА Новости. Эта мера вынужденная и ответная — первыми договор покинули Соединенные Штаты.

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
kremlin.ru

В МИД пояснили, что США покинули соглашение «под надуманным предлогом», что нарушило баланс интересов участников и подорвало роль ДОН «как инструмента укрепления доверия и безопасности».

«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — добавили в министерстве.

Также подчеркивается, что Москва приняла решение выйти из договора из-за «отсутствия прогресса» в устранении помех для его работы в новых условиях.

Договор по открытому небу

В 1992 году договор подписали 34 страны. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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