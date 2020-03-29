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Политика

Россия полностью закрывает границы из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса Россия временно закрывает автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границы. Решение опубликовано на сайте правительства РФ.

Железная дорога.
Железная дорога.
СС0

Запрет не коснется дипломатов и членов их семей, фельдъегерей и курьеров дипломатической связи, а также членов официальных делегаций, выезжающих из страны. Также границу России смогут пересечь ее граждане — водители грузовых автомобилей международного сообщения, члены экипажей речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения.

Запрет не распространится на тех, кто будет выезжать из страны из-за смерти близкого родственника, на жителей Калининградской области, следующих транзитом на основную часть страны или обратно, и россиян, постоянно проживающих в ДНР или ЛНР.

По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

Прогноз

Ранее главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда активность Covid-19 пойдет в России на спад. Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля — начале мая, считает академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус. рф для информирования о ситуации в стране.

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