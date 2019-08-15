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Политика

Россия пригрозила Китаю полным запретом на вывоз леса

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщило РИА Новости.

Лес. Дорога в лесу.
Лес. Дорога в лесу.
СС0

Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа, и он лично попросил их правоохранительные органы подключиться к решению проблемы «черных лесорубов».

Дмитрий Кобылкин,
глава Минприроды:

Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим.

Он отметил, что предлагает Китаю совместно с Россией на ее территории вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

Кроме того, глава ведомства рассказал, какие меры предпринимает Минприроды для уменьшения масштабов и количества природных пожаров в России.

Дмитрий Кобылкин,
глава Минприроды:

Готовим большую программу, которую буду обсуждать с председателем правительства. Считаю, что нам нужно значительно увеличить количество метеостанций. Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение — квадрокоптеры.

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