Россия пригрозила Китаю полным запретом на вывоз леса

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщило РИА Новости.

Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа, и он лично попросил их правоохранительные органы подключиться к решению проблемы «черных лесорубов».

Дмитрий Кобылкин,

глава Минприроды:

Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим.

Он отметил, что предлагает Китаю совместно с Россией на ее территории вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

Кроме того, глава ведомства рассказал, какие меры предпринимает Минприроды для уменьшения масштабов и количества природных пожаров в России.

Дмитрий Кобылкин,

глава Минприроды: