Россия пригрозила США зеркальными мерами за санкции в отношении Венесуэлы

«Если США намерены в соответствии с упомянутым законодательным актом принять какие-то меры, то мы, действуя на основе взаимности, будем вынуждены отвечать зеркальным образом. В последнее время Вашингтон, преследуя свои корыстные экономические интересы, перешел к откровенному грабежу», — цитируют Заемского «Известия».
Законопроект находится в Сенате США, после чего может поступить на подпись Дональду Трампу.
Ранее в ответ на требование Трампа к России «убраться» из Венесуэлы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил американскому лидеру уважать право России самостоятельно выстраивать отношения с другими странами, пишет polit.ru.