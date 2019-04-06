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Политика

Россия пригрозила США зеркальными мерами за санкции в отношении Венесуэлы

Россия примет зеркальные меры в случае принятия в США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле, заявил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
kremlin.ru

«Если США намерены в соответствии с упомянутым законодательным актом принять какие-то меры, то мы, действуя на основе взаимности, будем вынуждены отвечать зеркальным образом. В последнее время Вашингтон, преследуя свои корыстные экономические интересы, перешел к откровенному грабежу», — цитируют Заемского «Известия».

Законопроект находится в Сенате США, после чего может поступить на подпись Дональду Трампу.

Ранее в ответ на требование Трампа к России «убраться» из Венесуэлы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил американскому лидеру уважать право России самостоятельно выстраивать отношения с другими странами, пишет polit.ru.

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