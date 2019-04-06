Россия пригрозила США зеркальными мерами за санкции в отношении Венесуэлы

«Если США намерены в соответствии с упомянутым законодательным актом принять какие-то меры, то мы, действуя на основе взаимности, будем вынуждены отвечать зеркальным образом. В последнее время Вашингтон, преследуя свои корыстные экономические интересы, перешел к откровенному грабежу», — цитируют Заемского «Известия».