Россия проведет учения с ядерным оружием

Генштаб готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ).

Верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия, указывает Lenta.ru.

В Минобороны уточнили — целью является поддержание готовности личного состава и техники и обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны.

Учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ», отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны озвучили возможные сценариии нападения на Россию.

Нападение может начаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

Также в боевых действиях может быть задействована западная авиация.

При этом перед началом активных боевых действий противник проведет серию провокационных и информационных действий, а также усилит разведывательную деятельность.

"Неподалеку от государственных границ будут пролетать беспилотники или самолеты", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что нужно повышать уровень безопасности РФ, а ключевую роль отдавать Воздушно-космическим силам страны.

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