Россия станет похожа на Иран после поправок в Конституцию, уверен политолог

Включение в Конституцию таких «правил жизни» нехарактерно для современных обществ, заявил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Университета Хельсинки Владимир Гельман, пишет «Росбалт».
«Есть два разных представления о Конституции. Первое — это документ, который регулирует механизм организации государства. Эту функцию выполняют большинство конституционных текстов современных обществ. Во втором представлении Конституция — это моральный кодекс, который является сводом правил жизни для граждан. Такая Конституция, к примеру, у Ирана», — объяснил политолог.
По словам Гельмана, если в президентской администрации решат придерживаться второго варианта, то эти поправки действительно могут попасть в текст главного документа страны — никаких препятствий к этому нет.
«Однако включение таких норм в Конституцию приблизит Россию к государствам, борющимся с модернизацией, типа Ирана. Самое неприятное, что отступление от принципов, обозначенных в документе, может трактоваться как основание для наказания и преследования. Ведете себя не так — и можете оказаться нарушителем Конституции», — резюмирует профессор.