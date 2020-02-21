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Политика

Россия станет похожа на Иран после поправок в Конституцию, уверен политолог

В текст Конституции России могут попасть поправки о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и боге, недавно заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в основной закон страны Андрей Клишас.

Президенты России и Ирана - Владимир Путин и Хасан Рухани.
Президенты России и Ирана - Владимир Путин и Хасан Рухани.
kremlin.ru

Включение в Конституцию таких «правил жизни» нехарактерно для современных обществ, заявил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Университета Хельсинки Владимир Гельман, пишет «Росбалт».

«Есть два разных представления о Конституции. Первое — это документ, который регулирует механизм организации государства. Эту функцию выполняют большинство конституционных текстов современных обществ. Во втором представлении Конституция — это моральный кодекс, который является сводом правил жизни для граждан. Такая Конституция, к примеру, у Ирана», — объяснил политолог.

По словам Гельмана, если в президентской администрации решат придерживаться второго варианта, то эти поправки действительно могут попасть в текст главного документа страны — никаких препятствий к этому нет.

«Однако включение таких норм в Конституцию приблизит Россию к государствам, борющимся с модернизацией, типа Ирана. Самое неприятное, что отступление от принципов, обозначенных в документе, может трактоваться как основание для наказания и преследования. Ведете себя не так — и можете оказаться нарушителем Конституции», — резюмирует профессор.

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