Россия станет похожа на Иран после поправок в Конституцию, уверен политолог

В текст Конституции России могут попасть поправки о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и боге, недавно заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в основной закон страны Андрей Клишас.

Включение в Конституцию таких «правил жизни» нехарактерно для современных обществ, заявил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Университета Хельсинки Владимир Гельман, пишет «Росбалт».

«Есть два разных представления о Конституции. Первое — это документ, который регулирует механизм организации государства. Эту функцию выполняют большинство конституционных текстов современных обществ. Во втором представлении Конституция — это моральный кодекс, который является сводом правил жизни для граждан. Такая Конституция, к примеру, у Ирана», — объяснил политолог.

По словам Гельмана, если в президентской администрации решат придерживаться второго варианта, то эти поправки действительно могут попасть в текст главного документа страны — никаких препятствий к этому нет.