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Политика

Россия выделила на улучшение школьного питания в Кубе и Никарагуа 10 миллионов долларов

Россия как участник Всемирной продовольственной программы ООН направила в страны Кубы и Никарагуа 10 млн долларов на улучшение школьного питания, пишет ТАСС.

Дети Никарагуа
Дети Никарагуа
СС0

Деньги пойдут на реализацию проектов системы устойчивого школьного питания Кубы и Никарагуа в 2020—2024 годах.

С помощью проектов в странах будут программы школьного питания на основе продукции национального производства и сельского хозяйства.

Пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский уточнил, что российские средства потратят на сельскохозяйственную технику и экспертные консультации местных производителей продовольствия.

В частности, фермеров научат снижать риски, связанных с природными катаклизмами и изменением климата.

Напомним, что в Алтайском крае из-за коронавируса на грани банкротства оказался Бийский комбинат школьного питания, который кормит 22 школы.

Вместе с тем краевые власти заверили, что в новом учебном году горячее питание будут получать дополнительно 119 тыс. алтайских школьников.

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