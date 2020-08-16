Россия выделила на улучшение школьного питания в Кубе и Никарагуа 10 миллионов долларов

Деньги пойдут на реализацию проектов системы устойчивого школьного питания Кубы и Никарагуа в 2020—2024 годах.
С помощью проектов в странах будут программы школьного питания на основе продукции национального производства и сельского хозяйства.
Пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский уточнил, что российские средства потратят на сельскохозяйственную технику и экспертные консультации местных производителей продовольствия.
В частности, фермеров научат снижать риски, связанных с природными катаклизмами и изменением климата.
Напомним, что в Алтайском крае из-за коронавируса на грани банкротства оказался Бийский комбинат школьного питания, который кормит 22 школы.
Вместе с тем краевые власти заверили, что в новом учебном году горячее питание будут получать дополнительно 119 тыс. алтайских школьников.