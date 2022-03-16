Россия ввела персональные санкции против президента США Байдена

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский стоп-лист включаются на основе взаимности президент Джо Байден <…>, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что подобное решение — встречная реакция на русофобский курс нынешнего руководства США, отчаянно пытающегося сохранить американскую гегемонию.
Смысл санкций пока не уточнили, но список уже готов:
- Джозеф Байден;
- Энтони Блинкен — госсекретарь США;
- Ллойд Остин — министр обороны США;
- Марк Милли — председатель Объединенного комитета начальников штабов;
- Джейкоб Салливан — помощник Президента США по национальной безопасности;
- Уильям Бернс — директор ЦРУ;
- Дженнифер Псаки — пресс-секретарь Белого дома;
- Далип Сингх — заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
- Саманта Пауэр — директор Агентства по международному развитию;
- Хантер Байден — сын президента США;
- Хиллари Клинтон — бывший кандидат в президенты США;
- Адевейл Адейемо — первый заместитель министра финансов;
- Рета Джо Льюис — президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.