16 марта
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Политика

Россия ввела персональные санкции против президента США Байдена

Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена, сообщили в МИД, пишут РИА Новости.

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский стоп-лист включаются на основе взаимности президент Джо Байден <…>, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что подобное решение — встречная реакция на русофобский курс нынешнего руководства США, отчаянно пытающегося сохранить американскую гегемонию.

Смысл санкций пока не уточнили, но список уже готов:

  • Джозеф Байден;
  • Энтони Блинкен — госсекретарь США;
  • Ллойд Остин — министр обороны США;
  • Марк Милли — председатель Объединенного комитета начальников штабов;
  • Джейкоб Салливан — помощник Президента США по национальной безопасности;
  • Уильям Бернс — директор ЦРУ;
  • Дженнифер Псаки — пресс-секретарь Белого дома;
  • Далип Сингх — заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
  • Саманта Пауэр — директор Агентства по международному развитию;
  • Хантер Байден — сын президента США;
  • Хиллари Клинтон — бывший кандидат в президенты США;
  • Адевейл Адейемо — первый заместитель министра финансов;
  • Рета Джо Льюис — президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
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