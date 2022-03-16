Россия ввела персональные санкции против президента США Байдена

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский стоп-лист включаются на основе взаимности президент Джо Байден <…>, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — отметили в ведомстве.