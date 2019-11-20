Россиян предлагают штрафовать за шумное поведение по ночам

Совет Федерации предлагает дополнить КоАП, чтобы привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину в ночное время. Об этом сообщают « Известия ».

Подобная мера решит проблему привлечения полиции к пресечению нарушения тишины и покоя ночью, считают в Совфеде. Согласно готовящимся поправкам в КоАП, совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00), будет наказываться штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей для физического лица.

По информации издания, к действиям, нарушающим право граждан на покой, относятся даже слишком громкое пение и использование звуковоспроизводящих устройств.

При этом действие статьи не будет распространяться на нарушение тишины и покоя, когда речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников, пишет РИА «Новости».

Напомним, в Алтайском крае с 2017 года работает закон о тишине. А в ноябре 2018 года депутаты АКЗС установили еще более жесткие требования к соблюдению тишины и покоя граждан в регионе.