Россиянам китайские власти ограничили въезд в Поднебесную

Решение было принято в связи с эпидемической ситуацией.
Въезд на территорию Китая будет временно приостановлен для лиц, имеющих действующие китайские визы и вид на жительство, которые «предполагают работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи», пишет РБК.
Это временная мера, которую Пекин вынужден предпринять в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
«В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления», — заключили в посольстве.
Накануне Китай запретил въезд гражданам Великобритании, Бельгии, Филиппин и Индии. Ограничения также коснулись лиц, у которых есть действующие визы и виды на жительство.