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Политика

Россиянам китайские власти ограничили въезд в Поднебесную

Власти Китая временно приостанавливают въезд россиянам по открытым визам и виду на жительство, сообщается на сайте посольства КНР в Москве.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
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Решение было принято в связи с эпидемической ситуацией.

Въезд на территорию Китая будет временно приостановлен для лиц, имеющих действующие китайские визы и вид на жительство, которые «предполагают работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи», пишет РБК.

Это временная мера, которую Пекин вынужден предпринять в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

«В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления», — заключили в посольстве.

Накануне Китай запретил въезд гражданам Великобритании, Бельгии, Филиппин и Индии. Ограничения также коснулись лиц, у которых есть действующие визы и виды на жительство.

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