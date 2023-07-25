26 июля
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Политика

Россиянам могут запретить регистрироваться на сайтах по иностранной почте

В Государственную думу внесли проект закона о запрете регистрации на российских сайтах с использованием зарубежных почтовых сервисов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Антон Горелкин, передает РБК.

Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
duma.gov.ru

Нововведения касаются правил регистрации пользователей на сайтах в тех случаях, если там есть возможность регистрации.

Новые правила предусматривают только четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона российского оператора, через портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему, либо с использованием «иной информационной системы».

Поправки предложены к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», уточняющим требования к владельцу новостного агрегатора.

В Госдуме 25 июля поддержали инициативу, изменения могут вступить в силу с 1 декабря этого года.

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