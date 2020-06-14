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Политика

Россиянам разрешили получать пособия и выплаты без справок

Для получения господдержки россиянам не нужно будет собирать справки. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Справки, документы
Справки, документы
СС0

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству сделать получение соцпомощи простым и доступным, пишут «Известия».

В первую очередь речь идет о справках из Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Росреестра и Федеральной налоговой службы.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — отмечается в сообщении правительства России.

Напомним, что 27 мая Владимир Путин также поддержал предложения о продлении срока выплаты пособий по безработице на три месяца, до 1 октября. Для получения выплат нужно написать заявление в службу занятости, распоряжение об этом подписал Мишустин.

В начале июня пособия стали также выделять на детей до трех лет, было увеличено минимальное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет.

8 июня Путин поручил распространить норму о доплате на несовершеннолетних детей на безработных опекунов. Они получат по 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

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