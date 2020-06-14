Россиянам разрешили получать пособия и выплаты без справок

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству сделать получение соцпомощи простым и доступным, пишут «Известия».
В первую очередь речь идет о справках из Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Росреестра и Федеральной налоговой службы.
«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — отмечается в сообщении правительства России.
Напомним, что 27 мая Владимир Путин также поддержал предложения о продлении срока выплаты пособий по безработице на три месяца, до 1 октября. Для получения выплат нужно написать заявление в службу занятости, распоряжение об этом подписал Мишустин.
В начале июня пособия стали также выделять на детей до трех лет, было увеличено минимальное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет.
8 июня Путин поручил распространить норму о доплате на несовершеннолетних детей на безработных опекунов. Они получат по 3 тыс. рублей на каждого ребенка.