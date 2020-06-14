Россиянам разрешили получать пособия и выплаты без справок

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству сделать получение соцпомощи простым и доступным, пишут «Известия».

В первую очередь речь идет о справках из Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Росреестра и Федеральной налоговой службы.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — отмечается в сообщении правительства России.