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Политика

Россияне не почувствуют эффекта от санкций за признание ЛНР и ДНР, считают в Госдуме

Признание Россией ЛНР и ДНР не окажет существенного влияния на российскую экономику и качество жизни россиян, считает заместитель сопредседателя групп межпарламентского сотрудничества Евгений Попов, пишет Газета.Ru.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

«Посмотрим, какое решение западные правительства примут в отношении санкционного давления. Но даже беглый взгляд на санкционные меры, которые может принять Запад, позволяет предполагать, что ничего страшного, сверхъестественного и катастрофического для российской экономики и качества жизни российского гражданина сегодня произойти не может», — отметил депутат.

По его словам, при тех золотовалютных резервах, которые существуют в России на сегодняшний день, «ничего не произойдет».

Президент России Владимир Путин накануне принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Он вместе с главами республик также подписал договоры о дружбе.

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