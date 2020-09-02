Россияне одобрили протесты в Хабаровске, но не слышали о башкирских событиях

Почти половина россиян одобрила массовые акции протеста в Хабаровске и даже следят за ними, но при этом две трети ничего не слышали о защитниках шихана Куштау в Башкирии, выяснил «Левада-центр».

По сравнению с июлем в августе россияне стали менее внимательно следить за событиями в Хабаровске. Доля таких людей сократилась с 26% до 22%.

Однако количество респондентов, которые положительно оценивают происходящее в Хабаровске, выросло на 2% по сравнению с данным месячной давности. Число противников протестов не изменилось и составило 16%. 32% респондентов заявили, что события в Хабаровске ему безразличны. Месяц назад таких людей было меньше — 26%.

Почти половина респондентов — 45% — уверена, что власти не пойдут на уступки, 37% допускают, что частичные уступки все же будут, но Фургала не выпустят. В то, что протестующие могут добиться положительного результата, верят только 4%.

Количество людей, которые верят, что Фургала «убрали» из-за популярности, и тех, кто считает, что в задержании экс-губернатора нет политических мотивов, оказалось примерно одинаковым: 32% и 30% соответственно. Еще 15% респондентов считают, что дело Фургала связано с тем, что экс-губернатор активно урезал расходы чиновников.

Во время того же опроса социологи спрашивали и о протестах в Башкирии, связанных с защитой шихана Куштау от добычи полезных ископаемых, пишет polit.ru. Оказалось, что внимательно следят за развитием событий всего 6% опрошенных, а 62% респондентов впервые услышали об этих событиях.

Опрос был проведен в 50 регионах России.

Об акциях

Протесты в Хабаровске против задержания и отставки экс-губернатора Сергея Фургала продолжаются с 11 июля. Власть на шествия и митинги почти никак не реагирует, рассчитывая, что людям рано или поздно надоест выходить на улицы.

В Башкирии ситуация развивалась по-другому сценарию — конфликт местных жителей, защищающих шихан Куштау, с Башкирской содовой компанией тянулся несколько лет, но в начале августа перерос в открытые столкновения. После власти выполнили требования протестующих — гору решили сделать памятником природы, а компанию, которая угрожала массовыми сокращениями, вернуть под контроль государства. Активистов поддержал президент Владимир Путин.

По мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, конфликт менее интересен для жителей других регионов и не так опасен для властей из-за его неполитической подоплеки.