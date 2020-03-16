Россияне рассказали, за кого проголосуют на президентских выборах в 2024 году

Скорее не допускают возможности проголосовать за господина Путина 33% опрошенных, 10% респондентов затруднились с ответом.
Об инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предложила обнуляющую президентские сроки поправку, хорошо знают 44% респондентов, 31% «что-то слышали, без подробностей», 25% услышали об этом в первый раз.
При этом хорошо знают или что-то слышали о предложении Терешковой 90% возрастной группы от 60 лет и старше, а среди людей от 18 до 24 лет знали о поправке 59%.
Телефонный опрос проводился 12 марта, опрошены 2 тыс. человек, статистическая погрешность составляет не более 2,2%, пишет «Коммерсантъ».
13 марта Путин подписал закон о поправке к Конституции России, которая содержит норму, позволяющую обнулить его президентские сроки. Сейчас закон находится на рассмотрении в Конституционном суде.