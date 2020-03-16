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Политика

Россияне рассказали, за кого проголосуют на президентских выборах в 2024 году

Если действующий президент РФ Владимир Путин будет выдвигаться на президентских выборах в 2024 году, готовность проголосовать за него допускают 57% россиян, пишет РБК со ссылкой на соцопрос исследовательской компании «Институт социального маркетинга» («Инсомар»).

Валентина Терешкова и Владимир Путин, 2007.
Валентина Терешкова и Владимир Путин, 2007.
kremlin.ru

Скорее не допускают возможности проголосовать за господина Путина 33% опрошенных, 10% респондентов затруднились с ответом.

Об инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предложила обнуляющую президентские сроки поправку, хорошо знают 44% респондентов, 31% «что-то слышали, без подробностей», 25% услышали об этом в первый раз.

При этом хорошо знают или что-то слышали о предложении Терешковой 90% возрастной группы от 60 лет и старше, а среди людей от 18 до 24 лет знали о поправке 59%.

Телефонный опрос проводился 12 марта, опрошены 2 тыс. человек, статистическая погрешность составляет не более 2,2%, пишет «Коммерсантъ».

13 марта Путин подписал закон о поправке к Конституции России, которая содержит норму, позволяющую обнулить его президентские сроки. Сейчас закон находится на рассмотрении в Конституционном суде.

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