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Политика

Россияне выбрали идеального президента среди любимых киногероев

Социологи ВЦИОМ предложили респондентам выбрать лучших потенциальных политиков из 11 отечественных киногероев.

Кремль, московская резиденция.
Кремль, московская резиденция.
kremlin.ru

Выяснилось, что Штирлиц из фильма «Семнадцать мгновений весны» и профессор Преображенский из кинокартины «Собачье сердце» соответствуют представлениям об идеальном политическом лидере.

«Штирлиц получил поддержку 20% респондентов: авторы исследования считают, что он лучше других воплощает такие качества, как честность, компетентность и близость к народу. Эти три свойства участники опроса считают наиболее принципиальными для политиков и политических лидеров», — пишет «Коммерсант».

За профессора Преображенского проголосовали 12% опрошенных. По мнению авторов исследования, за героя «Собачьего сердца» голосовали россияне, которые готовы критиковать ситуацию в стране, однако уже адаптировались к положению вещей.

Третье место поделили Данила Багров из «Брата» и Мария Швецова из сериала «Тайны следствия». Оба персонажа набрали по 11%.

Далее расположились Екатерина Тихомирова из «Москва слезам не верит» (9%) и Валерий Харламов из «Легенды № 17» (6%). Остальные персонажи получили менее 5% голосов, пишет ura.ru.

50% участников опроса готовы были бы проголосовать за выбранных киногероев, если бы они действительно оказались в списке кандидатов.

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