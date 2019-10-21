Россияне выбрали идеального президента среди любимых киногероев

Выяснилось, что Штирлиц из фильма «Семнадцать мгновений весны» и профессор Преображенский из кинокартины «Собачье сердце» соответствуют представлениям об идеальном политическом лидере.

«Штирлиц получил поддержку 20% респондентов: авторы исследования считают, что он лучше других воплощает такие качества, как честность, компетентность и близость к народу. Эти три свойства участники опроса считают наиболее принципиальными для политиков и политических лидеров», — пишет «Коммерсант».