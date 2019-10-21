Россияне выбрали идеального президента среди любимых киногероев

Выяснилось, что Штирлиц из фильма «Семнадцать мгновений весны» и профессор Преображенский из кинокартины «Собачье сердце» соответствуют представлениям об идеальном политическом лидере.
«Штирлиц получил поддержку 20% респондентов: авторы исследования считают, что он лучше других воплощает такие качества, как честность, компетентность и близость к народу. Эти три свойства участники опроса считают наиболее принципиальными для политиков и политических лидеров», — пишет «Коммерсант».
За профессора Преображенского проголосовали 12% опрошенных. По мнению авторов исследования, за героя «Собачьего сердца» голосовали россияне, которые готовы критиковать ситуацию в стране, однако уже адаптировались к положению вещей.
Третье место поделили Данила Багров из «Брата» и Мария Швецова из сериала «Тайны следствия». Оба персонажа набрали по 11%.
Далее расположились Екатерина Тихомирова из «Москва слезам не верит» (9%) и Валерий Харламов из «Легенды № 17» (6%). Остальные персонажи получили менее 5% голосов, пишет ura.ru.
50% участников опроса готовы были бы проголосовать за выбранных киногероев, если бы они действительно оказались в списке кандидатов.