Россияне высказались о своей стране, как о супердержаве

45% заявили о необходимости стать одной из 10−15 наиболее преуспевающих стран мира.

Если в 2014 году 52% опрошенных говорили, что «членство в клубе» ведущих стран может быть обеспечено прежде всего за счет развитой экономики и сильной армии (42%), то сейчас значимость этих факторов существенно снизилась (33% и 19% соответственно).

На первый план в этом году вышел показатель высокого уровня благосостояния граждан — 43%, пишет «Росбалт».

В целом позиции России на мировой арене положительно оценивают 72% опрошенных. Скептиков только 19%.