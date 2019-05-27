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Политика

Россияне высказались о своей стране, как о супердержаве

Только треть — 34% — опрошенных ВЦИОМ россиян считают приоритетом глобальных целей для страны возвращение России статуса супердержавы.

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

45% заявили о необходимости стать одной из 10−15 наиболее преуспевающих стран мира.

Если в 2014 году 52% опрошенных говорили, что «членство в клубе» ведущих стран может быть обеспечено прежде всего за счет развитой экономики и сильной армии (42%), то сейчас значимость этих факторов существенно снизилась (33% и 19% соответственно).

На первый план в этом году вышел показатель высокого уровня благосостояния граждан — 43%, пишет «Росбалт».

В целом позиции России на мировой арене положительно оценивают 72% опрошенных. Скептиков только 19%.

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