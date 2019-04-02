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Политика

Россияне высказались об объединении с Белоруссией

Россияне не против того, чтобы сохранять добрососедские отношения с Белоруссией, но объединяться с ней не хотят — свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лукашенко убирает картофель.
Лукашенко убирает картофель.
president.gov.by

При этом 48% участников опроса отметили, что сохранять соседские отношения странам нужно, но к идее объединения относятся с настороженностью — из-за возможных последствий для российской экономики.

К объединению, по мнению экспертов, не готовы жители обеих стран, пишет ura.ru. 51% респондентов об объединении России и Белоруссии в союзное государство услышали впервые.

30% опрошенных назвали отношения стран спокойными, 22% — дружественными, 15% — хорошими. Напряженными назвали отношения 9% россиян, враждебными — 1%.

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