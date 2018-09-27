Россияне высказались об участии в митингах против пенсионной реформы

Больше половины (60%) опрошенных россиян не стали бы участвовать в массовых выступлениях против пенсионной реформы. И это значительно больше несогласных на митинги в августе (42%), сообщает « Левада-центр ».

На площади Советов прошел очередной митинг против пенсионной реформы

Число опрошенных россиян, недовольных пенсионной реформой (85% против повышения пенсионного возраста для мужчин, 88% — для женщин) снизилось по сравнению с показателями августа (89% и 90% соответственно).

39% респондентов заявили, что предложения президента России Владимира Путина никак не влияют на параметры пенсионной реформы, 29% — что улучшают их, а четверть респондентов заявили об ухудшении условий реформы.

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После обращения президента более трети (34%) опрошенных россиян стали хуже относиться к российскому лидеру, 7% — лучше, а 57% не поменяли свое отношение к Путину, пишет polit.ru.

Опрос проводился 20−26 сентября среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе во втором чтении с учетом предложений президента РФ Владимира Путина о смягчении параметров реформы.