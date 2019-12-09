Россияне желают изменить Конституцию ради пенсий, митингов и жизни «как в Америке»

Почти 70% россиян выступают за внесение поправок в Конституцию РФ, пишет РБК со ссылкой на Фонд «Общественное Мнение».

Социологи провели опрос об отношении россиян к основному закону государства. Они задали вопрос: «Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки?»

Положительно на вопрос ответили 68% респондентов. Примечательно, что в 2018 году этот показатель составлял 66%, а в 2013-м — 44%.

17% россиян уверены, что Конституцию пересматривать не следует. В прошлом году такого мнения придерживались 20% опрошенных, а в 2013-м — 25%. «Плохим» основной закон назвали 22% граждан.

Стоит отметить, что количество россиян, уверенных в том, что Конституция не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом, превысило количество граждан, которые считают иначе — 47% против 43%.

Также социологи узнали, какие именно поправки следовало бы внести в действующую Конституцию. Выяснилось, что 6% считают необходимым усилить заботу о пенсионерах и улучшить соцполитику в целом. Еще 5% уверены, что стране необходимы поправки, направленные на повышение уровня жизни людей.

31 августа 2010 год. Пикет в защиту 31-й статьи Конституции. Анна Качурина

По 3% граждан высказались за поправки, которые улучшают качество медицины и обеспечивают людей нормальной бесплатной медициной. Столько же выступили за права простых людей, «чтобы было больше прав у простого народа, как в Америке».

2% опрошенных высказались за поправки, которые отменяют закон о повышении пенсионного возраста. Еще столько же заявили о поправках, которые вводят контроль над ценами, а также расширяют право на свободу собраний и свободу слова, и сокращают срок президентских полномочий и их максимальное количество.

По 1% опрошенных высказались в пользу поправок, которые обеспечивают доступное жилье и увеличивают ответственность чиновников за работу.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян из 53 регионов страны.