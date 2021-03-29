Россиянку приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Известно, что Довгополая собирала для разведки Минобороны Украины сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота.
По информации пресс-службы севастопольского суда, она передавала данные, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время.
Все эти данные составляют государственную тайну, их передача «могла быть использована в ущерб безопасности» России.
Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.