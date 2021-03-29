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30 марта
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Политика

Россиянку приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Суд приговорил к 12 годам колонии 65-летнюю жительницу Севастополя Галину Довгополую. Ее признали ее виновной в госизмене, пишет ТАСС.

Оборванный флаг Украины.
Оборванный флаг Украины.
СС0

Известно, что Довгополая собирала для разведки Минобороны Украины сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота.

По информации пресс-службы севастопольского суда, она передавала данные, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время.

Все эти данные составляют государственную тайну, их передача «могла быть использована в ущерб безопасности» России.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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