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Политика

Российская дипмиссия возвращалась на родину из КНДР на дрезине

Представителям российской дипмиссии в Северной Корее пришлось толкать дрезину, чтобы вернуться на родину.

Северная Корея без прикрас.
Северная Корея без прикрас.
Эрик Лаффорг

Восемь сотрудников посольства «преодолели долгий и трудный путь» из-за того, что уже больше года границы закрыты, сообщается в телеграм-канале МИД.

«Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы, и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — говорится в сообщении.

Дрезину толкали больше километра, пишет bfm.ru. А главным «двигателем» стал третий секретарь посольства Владислав Сорокин.

На погранстанции Хасан дипломатов и членов их семей ждали. Покинувшей Страну утренней свежести дипмиссии правительство Приморского края выделило автобус, который доставил вернувшихся на Родину соотечественников в аэропорт Владивостока. Дальнейший маршрут не уточняется.

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