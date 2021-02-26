Российская дипмиссия возвращалась на родину из КНДР на дрезине

Восемь сотрудников посольства «преодолели долгий и трудный путь» из-за того, что уже больше года границы закрыты, сообщается в телеграм-канале МИД.

«Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы, и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — говорится в сообщении.