Российские элиты: в ближнем «круге Путина» политологи нашли изменения

Эксперты «Минченко консалтинг» представили очередной доклад про российские элиты под названием «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна», сообщает РБК .

Политинститут России

«Политбюро 2.0» политологи называют окружение президента Владимира Путина, считая его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России. Принадлежность к нему авторы работы устанавливают при помощи неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит (экспертная панель состоит из более 100 экспертов).

Система власти

Система власти в России с высокой ролью неформальных личных отношений в элитах — слишком закрытая для точной оценки веса, приближенности к президенту и влияния на него.

«Путин старается максимально сохранять баланс в своем ближнем круге и минимизировать конфликты. Но эта система довольно закрыта, и сложно со стороны оценить реальный вес людей внутри круга и отношение к ним президента», — подтверждает политолог Николай Миронов.

Ротация

В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в «Политбюро 2.0».

Так, заметно усилились позиции секретаря Совбеза Николая Патрушева. Дальнейшее ухудшение отношений с Западом подталкивает к мобилизационному сценарию, что привело к усилению роли аппарата Совета безопасности, который становится четвертым контуром «Большого правительства» (наряду с администрацией президента, правительством и ключевыми госкорпорациями), пишет bfm.ru.

Патрушев как секретарь Совбеза стал ключевым переговорщиком на американском направлении, поскольку ореол токсичности вокруг любых неформальных контактов с представителями элит США повышает дипломатическую роль спецслужб, пишут политологи «Минченко консалтинг».

Как отмечает политолог Калачев, «роль силовиков возрастает и они формируют для президента не только картину мира, но и влияют на отношение к тем или иным персоналиям».

Возвращение Тимченко

В ближний круг президента Владимира Путина вернулся основатель Volga Group Геннадий Тимченко <его политологи исключили оттуда в 2016 году из-за «снижения активности">. У бизнесмена все больше союзников в исполнительной власти, и его экономические проекты успешно развиваются, отмечается в докладе. Ключевым мегапроектом Тимченко эксперты называют развитие инфраструктуры Северного морского пути.

Позиции Тимченко усилились за счет успешного альянса с владельцем «Новатэка» Леонидом Михельсоном и братьями Ковальчуками.

За последними закреплены новая энергетика, Арктика и научно-образовательная политика — их влияние выросло после назначения врио главы Петербурга Александра Беглова, считают авторы доклада.

Куратор энергетики

Укрепились и позиции главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина — как неформального куратора энергетики с влиянием на силовиков. В аппаратных конфликтах давление Сечина удается сдерживать только в случае создания коалиции нескольких членов или кандидатов в члены «Политбюро 2.0», считают авторы доклада.

Подрядчики и кураторы

Аркадий Ротенберг значительно улучшил позиции после успешного завершения строительства Крымского моста и является привилегированным подрядчиком больших инфраструктурных проектов с влиянием на Минтранс и РЖД, отмечают политологи.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и министр обороны Сергей Шойгу курируют сферу обороны и ВПК, в то время как роль армии возрастает в условиях «деградации дипломатических инструментов». Шойгу считается неформальным куратором ряда регионов и одним из наиболее популярных в стране политиков по соцопросам.

«Ростех» продолжает поглощать промышленные активы (в частности, ОАК) развивает экспансию в новые сектора экономики (цифровая экономика, мусор, ретейл и т. д.), расширяет влияние на региональные элиты.

Команда Медведева

Среди сохранивших позиции членов «Политбюро 2.0» неочевидная позиция у премьер-министра Дмитрия Медведева. С одной стороны, нацпроекты курируются лично премьером, с другой — снижается командный и символический ресурс премьера и ослаб ориентированный на его команду бизнес (в частности, авторы доклада напоминают об аресте братьев Магомедовых).

В условиях усиления влияния «Политбюро 2.0.» на министров важную роль противовеса им играют вице-премьеры, которым лично доверяет президент, отмечается в докладе.

Выбывание

Выбыл из ближайшего круга президента Вячеслав Володин, перешедший в кандидаты в члены «Политбюро 2.0». Спикер Госдумы снизил влияние на политические партии и ОНФ и понес потери в своей региональной сети, считают авторы доклада.