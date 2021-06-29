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Политика

Российские истребители напугали экипаж голландского корабля

Российские истребители создали опасную ситуацию для корабля голландского ВМФ в Черном море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны Нидерландов.

ВКС России. Истребители.
ВКС России. Истребители.
мвд.рф

В голландском военном ведомстве отметили, что истребители «пролетали опасно низко и близко» к кораблю ВМФ Нидерландов.

«Российские истребители создали небезопасную ситуацию для корабля Evertsen в Черном море. Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма», — говорится в заявлении, опубликованном 29 июня.

В министерстве подчеркнули, что «после нескольких часов запугивания у корабля произошли перебои в работе электронного оборудования».

В связи с этим Минобороны Нидерландов обвинило Россию в нарушении права на свободное пользование открытого моря.

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