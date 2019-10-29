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Политика

Российские «каталонцы» готовы выходить на акции протеста из-за нехватки денег

Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты, связанные с ухудшением ситуации в экономике страны, будут политизироваться, считают в Агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

ОМОН.
ОМОН.
Настасья Коваленко

«Социальный протест в регионах может политизироваться прежде всего из-за консолидации различных групп и объединения требований в условиях их длительного неудовлетворения. Различные элитные группы могут сделать ставку на протестных игроков. Относительно умеренная пока протестная активность в сфере трудовых отношений должна смениться ее увеличением на фоне сохранения невысоких темпов роста экономики», — цитируют «Ведомости» гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова.

Таким образом, не исключено, что россияне смогут взять пример у жителей Каталонии, Франции и Латинской Америки, в которых социальные протесты уже давно переросли в политические.

Массовые увольнения врачей из больниц Перми, Нижнего Тагила и Москвы, произошедшие за последнее время, могут обернуться новой волной масштабных протестов в России, пишет ura.ru.

Соответствующий прогноз делал руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

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