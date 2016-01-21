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Российские медики назвали возможных кандидатов на министерский портфель в здравоохранении

Закрытая общероссийская соцсеть «Врачи РФ» провела опрос среди своих пользователей относительно кандидатов в министры здравоохранения РФ.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
СС0.

Лидирует среди предложенных кандидатур руководитель центра «Высшая школа организации и управления здравоохранением», доктор медицинских наук Гузель Улумбекова, у нее 26,5% голосов.

Далее следует президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль с 16,2%, третье место — у и. о. министра обороны Сергея Шойгу с 10,5%.

На четвертом месте — лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, у нее 10% голосов. Глава Федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ Роспотребнадзора Вадим Покровский набрал 6,8%, а главный кардиохирург Минздрава, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов — 5%.

За ним с 4,9% следует почетный президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер набрала 4,8% голосов.

И.о. главы Минздрава Вероника Скворцова сумела набрать только 1,5%, и. о. вице-премьера по социальным вопросам и бывший министр здравоохранения Татьяна Голикова — 0,9%, пишет «Росбалт».

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Улумбекова отметила, что здравоохранение «находится в свободном падении», и она уже направила в Госдуму, Совет Федерации и все регионы программу мер для выправления ситуации.

На реализацию программы нужно увеличение госфинансирования отрасли на 720 млрд рублей (до 4 трлн), к 2024 году показатель должен быть увеличен до 5% ВВП вместо нынешних 3,2%.

В опросе приняли участие 2 тыс. 235 человек.

Источники в системе здравоохранения говорят, что среди кандидатов в министры — Дмитрий Морозов, вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, ректор Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова Сергей Багненко, возможно, министром останется Скворцова.

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