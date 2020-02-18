Российские министры увеличат число заместителей

Сразу в нескольких российских министерствах увеличится число заместителей глав ведомств, что приведет к расширению штата сотрудников, пишет « Парламентская газета ».

Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу 18 февраля.

В Министерстве финансов число заместителей министра увеличится с 11 до 12. Постановление также позволяет увеличить количество департаментов в составе министерства — с 26 до 28.

В Министерства экономического развития число замминистров увеличится с 14 до 15. Количество департаментов — с 36 до 38.

Кроме того, если ранее допускалось, что замминистра может быть в том числе руководитель Росреестра, теперь такая возможность исключена.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций число заместителей увеличится с 8 до 9.