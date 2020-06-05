Российские оружейники создают снайперскую винтовку с рекордной дальностью выстрела

В России создают винтовку, способную поражать цели на расстоянии до семи километров, заявил гендиректор компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы с трех километров. Предварительное название проекта — DXL-5», — заявил он в интервью РИА Новости.

И отметил, что винтовок с такой дальностью стрельбы в мире еще не изобретали.

Патрон для нового изделия, по словам Лобаева, будет отличаться большим размером и высокой скоростью полета. Других подробностей об изобретении он не раскрыл.

Говоря о сроках, он выразил надежду, что новинка будет готова к началу 2021 года, но отметил, что из-за пандемии коронавируса сейчас сложно называть конкретные сроки, пишет ura.ru.

Предыдущий рекорд компании Lobaev Arms — винтовка, достигающая целей с расстояния 2,5 км при уверенной стрельбе и 4,2 км при рекордной.