Российские политологи сделали первые комментарии отставки Медведева

15 января правительство РФ ушло в отставку. Это произошло через три часа после того, как президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны — например, передать полномочия по утверждению главы правительства и министров от президента к Госдуме. Рассказываем, как комментируют это событие.

Александр Кынев в интервью на «Эхо Москвы» сказал, что отставка Дмитрия Медведева и всего правительства вряд ли связаны с пакетом предожений, которые озвучил президент страны 15 января в послании. Истинные причины решения Владимира Путина пока понять сложно.

Евгений Минченко для «Коммерсанта» сказал, что «в целом перенастройка политической системы, в том числе и завязанная на транзит власти. Но говорить, что уже понятно будущее место Владимира Путина в политической системе, преждевременно. Окончательное решение не принято».

Глеб Павловский считает, что отставка правительства могла быть заранее задуманным планом. «В целом, я думаю, что правительство сохранится в нынешнем виде», цитирует Павловского «Новая газета» в своем телеграм-канале, сообщает «Медуза».

Так Медведев объявил об отставке правительства и своем уходе pic.twitter.com/1j4xV2jP8r — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 января 2020 г.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в интервью «Снобу» высказал мнение, что правительство без видимых на то причин ушло в отставку. Он полагает, что новым премьером, не в ближайшие месяцы, но в течение этого года станет, вероятно, Владимир Путин.

Ушедшее в отставку правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В составе — 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства.

Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей истории России по времени работы во главе кабинета министров — больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года), сообщает ТАСС.