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Политика

Российские танки после войны в Карабахе оказались не такими и «живучими»

Бронетехника армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) стала отличной мишенью для высокотехнологичных азербайджанских беспилотников. Выводы по этому поводу сделали уже и в России.

Кадр из фильма "Танки".
Кадр из фильма "Танки".
kinopoisk.ru.

«Современные танки в некотором смысле более уязвимы, нежели бронетехника Второй мировой, поскольку возросли число и характер угроз. Только что закончившаяся война в Нагорном Карабахе это с успехом продемонстрировала», — пишет еженедельник «Звезда».

Согласно изданию, российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) «сделает соответствующие выводы по итогам этой войны».

В частности, отмечается, что на российские танки Т-72Б3М и Т-80БВМ планируется установить комплекс активной защиты «Арена-М» и дополнительные блоки динамической защиты в жестком корпусе по бортам.

Также «повысить живучесть машин на поле боя планируется за счет установки систем электромагнитной защиты и автономной автоматической системы противопожарной защиты многократного действия».

В октябре военный эксперт Алексей Хлопотов, комментируя конфликт в Нагорном Карабахе, заявил, что танки «сами по себе довольно живучие», однако в своем текущем виде практически беззащитны перед современными беспилотниками.

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