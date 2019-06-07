Российские ученые создают генетические паспорта военных

«Проект далеко идущий, научный, фундаментальный. Его суть — найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям. То есть полноценно использовать те преимущества, которые дает генетическая предрасположенность, что очень важно», — заявил президент РАН Александр Сергеев, которого цитирует ТАСС.
Генетический паспорт будет содержать данные о предрасположенности конкретных людей к определенным видам военной службы, пишет polit.ru. Президент РАН утверждает, что планируется анализировать данные о физиологических особенностях военнослужащих и на основании генетических сведений прогнозировать их поведение в критических ситуациях.
«Войны будущего — это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных по сравнению с теми, что были раньше. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах», — сказал глава РАН.