Российские власти решили создать «санитарный щит» за десятки миллиардов рублей

Власти разработали проект «санитарного щита», который должен будет защищать Россию от потенциально возможных новых пандемий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает РБК.

На его создание будет потрачено 30 млрд рублей, пояснила она на совещании с Владимиром Путиным. Сумму планируют потратить в течение трех лет.

О необходимости создать «щит», который защищал бы Россию от угрозы новых инфекций, заявлял сам президент в апреле, выступая с посланием Федеральному собранию. В числе компонентов этого щита он называл ускоренную разработку тест-систем, вакцин и лекарств.



На сегодняшнем совещании Голикова сообщила президенту об исполнении этого поручения.

«Мы разработали проект „Санитарный щит“. Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <…> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них. <…> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки», — рассказала вице-премьер.





К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пограничных пунктах пропуска, сообщила Голикова.