Российские власти согласились принять около тысячи афганцев

«Теперь они стоят на очереди, при первой же технической возможности — когда будет открыт аэропорт — они прилетят в Россию», — отметил президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

По его словам, разрешение получили афганцы, у которых есть российский паспорт; студенты, которые учатся в России, но остались в Афганистане из-за пандемии; экс-сотрудники коммерческих структур, имеющие разрешение на работу в России и соответствующую визу; лица, у которых есть вид на жительство.

В Афганистане на фоне вывода американского контингента боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) провели наступление и захватили все крупные города, пишет «Росбалт». Через аэропорт афганской столицы проходит эвакуация иностранцев и местных жителей.

Талибы поставили условие — эвакуировать всех желающих до 31 августа.

Между тем президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов. Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.