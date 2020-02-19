Российские власти запретили въезд в страну гражданам Китая

Российские власти временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС .

Дата принято меры — 20 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Сроки запрета не уточняются.

С 19 февраля будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая, пишет bfm.ru.

Последние данные

Число погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV <получивший впоследствии название Covid-19> в Китае достигло 2004 человек, ранее сообщалось о 1873 жертвах, сообщает РБК.

Всего в стране зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.