Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Российские власти запретили въезд в страну гражданам Китая

Российские власти временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса, согласно прогнозам ученых.
Карта распространения коронавируса, согласно прогнозам ученых.
WorldPopProject.

Дата принято меры — 20 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Сроки запрета не уточняются.

С 19 февраля будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая, пишет bfm.ru.

Последние данные

Число погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV <получивший впоследствии название Covid-19> в Китае достигло 2004 человек, ранее сообщалось о 1873 жертвах, сообщает РБК.

Всего в стране зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость