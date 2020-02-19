Российские власти запретили въезд в страну гражданам Китая

Дата принято меры — 20 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Сроки запрета не уточняются.
С 19 февраля будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая, пишет bfm.ru.
Последние данные
Число погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV <получивший впоследствии название Covid-19> в Китае достигло 2004 человек, ранее сообщалось о 1873 жертвах, сообщает РБК.
Всего в стране зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.