Российские военные инженеры строят трубу для имитации ядерного взрыва

Конструкция предназначена для испытания военной техники.
«Это труба совместного действия. Она будет оснащена как взрывными генераторами, которые воспроизводят ударную волну, так и специальными пиротехническими генераторами, которые будут воспроизводить свет», — рассказал начальник 12-го института Владимир Чипко в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
Автор программы Алексей Егоров уточнил, что подобная конструкция уже существует, однако в новой трубе мощность испытаний вырастет «на три порядка», пишет News.ru.
Внутренний диаметр строящейся трубы составит 12 метров, длина — 450 метров. Такие параметры позволят испытывать воздействие ядерной ударной волны на танки.
Об институте
12-й ЦНИИ Минобороны проводит исследования поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, технику и людей. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение защиты России от атомного нападения.