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Политика

Российские военные инженеры строят трубу для имитации ядерного взрыва

Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ строит трубу, оснащенную генераторами, которые смогут имитировать ядерный взрыв мегатонного класса.

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
СС0

Конструкция предназначена для испытания военной техники.

«Это труба совместного действия. Она будет оснащена как взрывными генераторами, которые воспроизводят ударную волну, так и специальными пиротехническими генераторами, которые будут воспроизводить свет», — рассказал начальник 12-го института Владимир Чипко в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Автор программы Алексей Егоров уточнил, что подобная конструкция уже существует, однако в новой трубе мощность испытаний вырастет «на три порядка», пишет News.ru.

Внутренний диаметр строящейся трубы составит 12 метров, длина — 450 метров. Такие параметры позволят испытывать воздействие ядерной ударной волны на танки.

Об институте

12-й ЦНИИ Минобороны проводит исследования поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, технику и людей. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение защиты России от атомного нападения.

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